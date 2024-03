Verstappen haalt opgelucht adem: "Ging beter dan verwacht"

Max Verstappen pakte vandaag 'gewoon' weer de pole position in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was nipt sneller dan nummer twee Charles Leclerc, dat zorgde voor veel tevredenheid. Het ging namelijk veel beter dan Verstappen had zien aankomen voorafgaand de kwalificatie.

Verstappen klonk gisteren tijdens de eerste twee vrije trainingen nogal ontevreden over zijn auto. Hij klaagde over de boordradio, maar na afloop klonk hij al veel optimistischer. In de derde vrije training maakte Verstappen alweer een iets betere indruk en in de kwalificatie reed hij foutloos zijn rondjes. De pole position was meer dan welkom en dit resultaat toverde een grote glimlach op het gezicht van Verstappen.

Verstappen liet zich direct na afloop al tevreden uit over zijn resultaat. Even later herhaalde hij zijn woorden en ging hij in gesprek met Viaplay dieper in op zijn eerdere twijfel: "Om eerlijk te zijn ging het beter dan verwacht. Ik denk dat het het hele weekend wat lastiger was voor ons om de balans te vinden. De derde vrije training was al beter, maar nog niet helemaal top. In de kwalificatie denk ik dat weer een stap vooruit hebben gezet. In Q3 kwam het redelijk goed samen, maar als je naar de rondetijden kijkt, zag je in Q2 ook het potentieel van Ferrari. Het zat gewoon heel dicht bij elkaar."