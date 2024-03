Marko wint weddenschap door pole van Verstappen

Max Verstappen pakte vandaag de pole position in Bahrein. De Nederlander was nipt sneller dan de concurrentie en hij was zelfs een beetje verrast door zijn eigen tijd. Na afloop bood hij zijn excuses aan, aan zijn engineer. Helmut Marko onthult dat dit te maken had met een weddenschap.

Verstappen had dit hele weekend nog geen enkele keer de snelste tijd gereden. Hij ging dan ook niet als de grote favoriet de kwalificatie in, maar hij kwam wel als winnaar uit de bus. De Nederlander pakte uiteindelijk de pole position met 0,228 seconden voorsprong op nummer twee Charles Leclerc. Bij Red Bull Racing heerste er na afloop vooral veel tevredenheid over de snelste tijd van Verstappen.

Optimisme

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop trotser dan trots op zijn coureur. De Oostenrijker stak zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken in gesprek met ServusTV: "Ja, we zijn heel erg tevreden. We zijn ook blij met de vijfde tijd van Sergio. Hier kan je goed inhalen, dus we zijn optimistisch voor de race. Het was een lastige dag. Leclerc was sterk, zoals we hadden verwacht. In de laatste sector was het niet optimaal voor Max, maar het was goed genoeg voor de pole."

Weddenschap

Verstappen bood na afloop lachend zijn excuses aan, aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Het was niet helemaal duidelijk waar dit overging, maar Marko onthult nu dat hij een weddenschap heeft gewonnen van Lambiase: "Ik verdien er 50 euro mee! Ik moet daar alleen wel de helft van aan Max geven, hij is een harde onderhandelaar. We hebben hard gewerkt na de trainingen en natuurlijk kwam daarna de Max-factor weer om de hoek kijken."