'Domenicali en Ben Sulayem bespreken Horner-zaak'

De zaak rondom Christian Horner blijft de gemoederen bezighouden in Bahrein. Het Red Bull-concern sprak Horner deze week vrij van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Toch houdt de zaak de Formule 1-wereld nog steeds bezig en het lijkt er op dat de kopstukken elkaar hier nu over gaan spreken.

Horner verscheen eerder deze week gewoon in de paddock in Bahrein. Op woensdag maakte het Red Bull-concern bekend dat ze na het onafhankelijk onderzoek hebben besloten om Horner vrij te spreken. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar Red Bull wilde niet zeggen wat hij precies had gedaan. Horner wilde zich weer focussen op de actie op de baan, totdat de zaak gisteren weer een bizarre twist kreeg.

Tijdens de tweede vrije training mailde een anoniem persoon een Google Drive met vermeend bewijs naar honderden journalisten, teambazen en beleidsmakers van de sport. Of deze informatie klopt, is niet duidelijk. Toch zorgde het voor de nodige opschudding, maar wel vooral op sociale media. Volgens Sky Sports zien de FIA en de FOM dat de zaak boven de Formule 1 blijft hangen. De zender meldt dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali de zaak vandaag onderling zullen gaan bespreken in Bahrein. Of hier consequenties aanhangen, is onduidelijk.