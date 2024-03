Wolff ontkent verhalen over sandbaggen

Het team van Mercedes kende gisteren een positieve eerste dag van het Bahreinse raceweekend. In de tweede vrije training eindigden Lewis Hamilton en George Russell bovenaan de tijdenlijst. Het zorgde voor de nodige verbazing, maar volgens Toto Wolff heeft Mercedes vorige week niet aan sandbaggen gedaan.

Mercedes leek tijdens de testdagen van vorige week nog niet zo snel te zijn. De Duitse renstal had wel stappen gezet, maar er werd toch vooral gekeken naar Red Bull Racing. Al snel vroeg men zich af of Mercedes wel alles had laten zien tijdens de testdagen. De Duitse renstal maakte tijdens de vrije trainingen van donderdag ineens veel indruk met de snelle tijden van Hamilton en Russell.

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet een beetje lachen om de geruchten over het sandbaggen. Volgens de Oostenrijker heeft Mercedes tijdens de testdagen alle kaarten op tafel gelegd. In Bahrein is hij daar nogal duidelijk over als hij zich uitspreekt tegenover de internationale media: "We zouden wensen dat we aan het sandbaggen waren. Waarom zouden wij dat doen? Het is heel erg belangrijk om te weten waar je in de pikorde staat en op wel gebied je snelheid lijkt te missen. We hebben de wintertest gewoon op een traditionele manier benaderd."