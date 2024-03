Hamilton vreest voor Verstappen: "Dan is hij weer gevlogen"

Lewis Hamilton kende gisteren een verrassend sterke dag in Bahrein. De Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde in de tweede vrije training de snelste tijd, met een flinke voorsprong op regerend wereldkampioen Max Verstappen. Hamilton vreest echter dat Verstappen hem simpel zal verslaan in de Grand Prix.

Het team van Red Bull Racing gold voorafgaand het Bahreinse raceweekend als de absolute topfavoriet voor de toppositie. Toch noteerden ze in geen van de eerste twee vrije trainingen de snelste tijd. In de tweede vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton in zijn Mercedes. Men vroeg zich af of de Red Bulls misschien toch niet zo snel waren, maar bij Mercedes denkt men daar heel anders over.

Goed gevoel

Hamilton is vooral heel erg blij met zijn eerste dag van het raceweekend in Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen is daar duidelijk over voor de camera's van F1 TV: "Het voelde goed vandaag! Het was een geweldige donderdag. Ik was vanochtend zelfs te laat! In de eerste training stond er veel wind, waardoor het heel anders was dan tijdens de testweek. We wisten niet echt hoe we ervoor stonden na die training. In VT2 werd de auto wat beter en het is een schok op te zien waar we staan. We kunnen nog niet te hoog van de toren blazen. We moeten blijven werken, want onze long runs kwamen nog niet in de buurt van de Red Bulls."

Verstappen

Hamilton verwacht dat hij kan gaan meestrijden om de podiumplaatsen. Hij heeft een paar ideeën in zijn hoofd om de auto beter af te stellen voor de racepace. De Britse zevenvoudig wereldkampioen denkt eigenlijk wel dat Max Verstappen zal gaan terugslaan: "Hoe de krachtsverhoudingen precies liggen, dat weet ik niet, maar het wordt wel spannend. Het wordt een mooie strijd, maar als Max vooraan ligt, dan is hij weer gevlogen. Dan is het net als in de laatste jaren."