Verstappen zeer tevreden: "Het ging niet verkeerd"

Max Verstappen kende vandaag geen extreem sterke donderdag op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlandse regerend wereldkampioen noteerde twee keer een zesde tijd. Op het eerste oog ziet dat er redelijk tegenvallend uit, maar Verstappen zelf was na afloop redelijk tevreden.

Verstappen begon als de absolute topfavoriet aan het raceweekend in Bahrein. De Nederlander leek echter een beetje achter te blijven in de eerste vrije trainingen. Ik de eerste training klaagde hij over de boordradio over problemen met zijn upshifts en zijn downshifts. Vorig jaar had hij ook al veelvuldig last van deze problemen. Verstappens achterstand op de andere topcoureurs leek redelijk fors te zijn, maar zelf maakt hij zich daar geen zorgen over.

Niet verkeerd

Na afloop van de tweede vrije training was Verstappen dan ook zeer rustig. De Nederlander besprak zijn donderdag met Verstappen.com: "Het ging niet verkeerd. Het zit dicht bij elkaar. Sommigen om ons heen hebben de motor iets meer opgeschroefd voor meer topsnelheid. Wij focussen ons op onszelf en het zijn geen grote dingen. Het gaat erom dat we de sweet spot vinden, en zoals ik al zei gaat het niet om grote dingen. Ik ben best tevreden met de auto en we hebben ons meer op de long runs gefocust."

Achterstand

Verstappens achterstand op de snelste tijd van Lewis Hamilton bedroeg in de tweede vrije training bijna een halve seconde. Dat maakt Verstappen echter niet nerveus: "Ik ben niet bezorgd over het verschil met de snelste tijd van vandaag. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zal zitten in de kwalificatie, dus dat is wel mooi. Ik was daarnaast ook tevreden met de long runs."