Horner-verhaal krijgt twist: mogelijke bewijsstukken lekken uit

De zaak omtrent Red Bull Racing-teambaas Christian Horner lijkt een opvallend staartje te krijgen. Nadat gisteren bekend werd dat het Red Bull-concern Horner heeft vrijgesproken van mogelijk grensoverschrijdend gedrag, gaan er nu bizarre geruchten rond over mogelijk bewijs over de zaak.

Het Red Bull-concern maakte door middel van een kort statement bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken. De Brit was vandaag dan ook gewoon aanwezig in de paddock en hij is nog steeds de teambaas van Red Bull Racing. Tijdens de tweede vrije training in Bahrein kwamen er bizarre geruchten naar buiten. Een verslaggever van AP News meldde dat een anoniem account een Google Drive vol met mogelijke bewijsstukken tegen Horner heeft gestuurd naar honderden journalisten, teambazen, Stefano Domenicali en andere kopstukken.

Of deze bewijzen kloppen, is vanzelfsprekend niet duidelijk. Ook is het niet duidelijk wie de mail heeft verstuurd naar de kopstukken. In de Google Drive zouden meerdere bewijsstukken tegen Horner staan waaronder WhatsApp-gesprekken en foto's. Wat er van klopt, is niet duidelijk. Wel zal de zaak de Formule 1-wereld voorlopig nog wel eventjes gaan bezighouden.

I cannot ethically share any of this until AP has validated the authenticity of the information. There are enough people on the distribution list that someone will satisfy your urge to see the material soonest.