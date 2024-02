Wolff kritisch op Horner-onderzoek: "Zeer eenvoudig statement"

Het Red Bull-concern maakte gisteren bekend dat ze Christian Horner hebben vrijgesproken. In een kort statement lieten ze weten dat Horner kan aanblijven na het onafhankelijke onderzoek vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Toto Wolff neemt hier echter geen genoegen mee.

Het onderzoek naar Horner was deze maand het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern bevestigde namelijk dat er een onderzoek liep naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Er volgde een flinke mediastorm, maar het werd nooit helemaal duidelijk wat Horner precies zou hebben gedaan. Op woensdagmiddag meldde Red Bull dat het onderzoek is afgerond en dat Horner is vrijgesproken.

Eenvoudig

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Bahrein op deze beslissing gereageerd. De Oostenrijker is niet tevreden en in gesprek met de internationale media reageert hij fel: "Ik denk dat het statement zeer eenvoudig was. We kunnen natuurlijk niet achter de schermen kijken, maar aan het einde van de dag is er een dame die haar beklag heeft gedaan bij HR, waarna de zaak is onderzocht. Gisteren kregen we dan te horen dat alles in orde is!"

Transparantie

Wolff is van mening dat dit soort vage statements de sport kunnen schaden. Hij wil dan ook mee transparantie zien, al benadrukt hij wel dat hij niemand ergens van wil beschuldigingen: "Ik ben van mening dat we in zo'n wereldwijde sport als de Formule 1 veel meer transparantie moeten bieden. Ik wil ook weten wat het standpunt van de sport is. We zijn onderling rivalen, maar we hebben ook persoonlijke meningen. Het ontbreekt aan een algemene reactie of daad vanuit de sport. We moeten aankaarten wat juist is en wat niet."