Horner reageert op vrijspraak: "Focussen ons op de Grand Prix"

Gisteren maakte het Red Bull-concern dat ze Christian Horner hebben vrijgesproken na het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De beslissing volgde na een maand vol geruchten en twijfels. Horner is dit weekend gewoon aanwezig in Bahrein en hij is vooral blij dat het onderzoek voorbij is.

Het onderzoek zorgde voor een enorme schok in de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern huurde een externe advocaat in die de zaak onderzocht. Het bedrijf meldde alleen dat het ging om een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag, maar wat Horner zou hebben gedaan bleef onduidelijk. Er bestond veel twijfel over zijn toekomst bij Red Bull Racing, maar gisteren maakte het moederbedrijf bekend dat Horner is vrijgesproken.

Focus

Vandaag meldde hij zich dan ook weer gewoon in de paddock in Bahrein. Horner stond direct in de spotlights en hij gaf een eerste reactie op zijn vrijspraak bij Sky Sports. Daar werd hem gevraagd of hij dit had verwacht, Horner reageerde kortaf: "Ik ben vooral blij dat het proces voorbij is. Ik kan er vanzelfsprekend niet te veel over zeggen, maar we zijn hier en we focussen ons op de Grand Prix en het seizoen dat voor ons ligt. We gaan ons best doen om onze wereldtitels te verdedigen."

Sterker dan ooit

In het persbericht van het Red Bull-concern stond wel dat de meldster in beroep kon gaan. Vooralsnog lijkt dit nog niet te zijn gebeurd. Horner wil niets zeggen als hem wordt gevraagd of dit het einde is van deze kwestie: "Ik kan je daar verder geen antwoord op geven, maar het proces is uitgevoerd en afgerond." Volgens Horner is de sfeer binnen het Red Bull-team ook goed: "Het team is nog nooit zo sterk geweest."