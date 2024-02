Russell ziet nieuwe stuiter-problemen bij Mercedes

Het team van Mercedes wil na een redelijk positieve testweek zo goed mogelijk aan het nieuwe seizoen beginnen. Ook George Russell barst van de ambities, maar hij ziet ook een probleem. Russell stelt namelijk dat de nieuwe W15 nog te veel last heeft van gestuiter.

Het stuiteren van de auto was jarenlang een enorm probleem voor Mercedes. In 2022 en 2023 had de Duitse renstal enorm veel last van porpoising. Inmiddels heeft men het concept volledig omgegooid en hoopt iedereen bij Mercedes op een goed jaar in de Formule 1. Toch blijkt nu dat er tijdens de testweek een aantal probleempjes naar boven kwamen drijven waar men zich een beetje zorgen over maakt.

Grenzen opzoeken

In Bahrein is Mercedes-coureur George Russell daar nogal duidelijk over. De Britse coureur stelt dat de nieuwe W15 tijdens de testweek weer aan het stuiteren was. Tegenover de internationale media is hij duidelijk: "We zijn nog steeds de grenzen aan het opzoeken en daar is het testen voor bedoeld. Ik zou graag willen dat je het stuiteren dit weekend veel minder zal zien. Na drie jaar denk ik dat veel teams nog steeds de strijd aangaan en dat ze de auto op een te lage en agressieve manier afstellen. Maar het is altijd een dunne lijn als het gaat om de downforce."

Pushen

Russell is nog niet ongerust, maar hij weet wel dat er iets moet gebeuren om het stuiteren te weren. De Britse coureur is daar glashelder over: "We moeten waarschijnlijk blijven werken aan het stuiteren, want we zagen het vorige week weer gebeuren. Toen waren we de auto heel agressief aan het pushen. Maar dit jaar hebben we te maken met een totaal ander soort beest, want de auto's uit 2022 en 2023 waren allebei uit hetzelfde hout gesneden."