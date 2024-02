Hamilton benieuwd naar effect Horner-onderzoek op Formule 1

In Bahrein gaat het veelvuldig over het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Het is nog niet duidelijk hoe de toekomst van Horner er uit gaat zien en dat zorgt voor vraagtekens. Volgens Lewis Hamilton hangt het onderzoek boven de Formule 1.

Het Red Bull-concern bevestigde begin deze maand dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. De Britse teambaas ontkende de beschuldigingen en hij bleef gewoon verder gaan met zijn werkzaamheden. Hij was aanwezig bij de launch van de RB20 en ook tijdens de testdagen liep hij door de paddock in Bahrein. Maar het is nog onduidelijk of hij mag aanblijven als de teambaas van Red Bull Racing.

Lastige vraag

In Bahrein worden veel coureurs en kopstukken gevraagd naar de situatie rondom Horner. Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton spreekt zich hierover uit tijdens de persconferentie: "Het is een lastige vraag om te beantwoorden. We moeten altijd meer doen om de sport en de omgeving veiliger en inclusiever te maken voor iedereen die in deze wereld werkt. Elke beschuldiging moet zeer serieus worden genomen. We weten natuurlijk niet alles van wat er gaande is, maar het moet wel opgelost worden. Het hangt namelijk boven de sport."

Interessant

Hamilton is heel nieuwsgierig naar wat er uit het onderzoek gaat komen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is benieuwd naar de uitkomst hiervan op de sport: "Het wordt interessant om te zien hoe er in de toekomst mee wordt omgegaan en welk effect het wel of niet heeft op de sport. Dit is een belangrijk moment voor de Formule 1, om ervoor te zorgen dat we trouw blijven aan onze waarden."