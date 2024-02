Hamilton gaat Mercedes missen: "Zal altijd van ze blijven houden"

Lewis Hamilton rijdt dit jaar voor het laatst voor het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit jaar naar het team van Ferrari. Hamilton focust zich nu nog op zijn werkzaamheden bij Mercedes, hij geeft aan dat hij altijd zal blijven houden van dit team.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Brit veroverde zes van zijn zeven wereldtitels in dienst van Mercedes. Hij beleefde veel hoogtepunten in dienst van de Duitse renstal en hij speelde dan ook een belangrijke rol binnen het team. Eind vorig jaar verlengde hij zijn contract bij Mercedes, maar hij heeft toch besloten om gebruik te maken van een speciale clausule waardoor hij kan tekenen bij Ferrari.

Hamilton focust zich nu vooral op het team van Mercedes. De Brit voelt zich nog heel goed bij Mercedes en daar focust hij zich op. Tijdens de persconferentie in Bahrein verklaart hij zijn liefde aan zijn huidige werkgever: "Ik zal altijd van dit blijven houden. Iedereen was enorm supportive en iedereen begreep mijn beslissing. Iedereen weet dat ik hier ben om te werken voor hen, dat is hetzelfde als elk ander jaar. Elke week is nu heel emotioneel, ik voor het laatst mijn stoeltje gepast en de wintertest was de laatste wintertest. Het zal ongetwijfeld emotioneel worden dit jaar."