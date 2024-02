Verstappen juicht nog niet: "Weet niet of we snel genoeg zijn"

Max Verstappen begint deze week als de topfavoriet aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlandse regerend wereldkampioen voelde zich afgelopen week tijdens de testdagen heel erg goed in zijn RB20. Verstappen rekent zich nog niet rijk en hij houdt rekening met mogelijke tegenstanders.

Verstappen werd in de afgelopen drie jaar wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Veel kenners en coureurs gaan ervan uit dat Verstappen dit jaar voor de vierde keer wereldkampioen gaat worden in de Formule 1. Tijdens de testdagen maakte Red Bull Racing en Verstappen al veel indruk. Bij de Oostenrijkse renstal lag de focus niet op het noteren van snelle tijden, maar toch maakte ze veel indruk.

Red Bull draaide goed en daarom ziet men Verstappen als de grote titelfavoriet. De Nederlander rekent zich echter nog niet rijk. Tijdens de persconferentie in Bahrein wordt Verstappen gevraagd wie zijn grootste uitdagers zullen zijn: "We hebben alleen nog maar getest. De tijd zal het gaan uitwijzen. Ik weet niet of wij snel genoeg zijn. Bahrein is een specifiek circuit en er zijn nog genoeg andere coureurs waar je moet gaan presteren. Het is beter om er niet aan te denken. Wakker worden, naar het circuit gaan en dan zien of het resultaat goed of slecht is. Zo kijk ik ernaar. We gaan het zien."