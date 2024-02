Jordan ziet 'absurde' situatie rondom Horner

De zaak omtrent Christian Horner houdt de gemoederen nog flink bezig. Er is nog steeds geen beslissing genomen over de toekomst van Horner na het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Eddie Jordan stelt dat het een absurde situatie is.

Begin deze maand bevestigde het Red Bull-concern tegenover F1-Insider en De Telegraaf dat ze bezig zijn met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het was de verwachting dat er voor de start van de eerste Grand Prix duidelijkheid zou komen, maar vooralsnog is dat er nog niet. Horner zou zelfs al onderweg zijn naar Bahrein voor de seizoensopener.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan vindt het een bizarre situatie. De Ier is zeer kritisch op de huidige gang van zaken en daar is hij zeer fel over in gesprek met F1-Insider: "Ik heb in mijn leven veel verkeerde beslissingen gezien. Maar de Red Bull-situatie is de meest absurde die ik ooit heb gezien. Natuurlijk heeft Horner het vermoeden van onschuld, maar gelooft iemand serieus dat de medewerkster de beschuldigingen uit de lucht heeft gegrepen? Als Horner onschuldig is, is zij dan schuldig? De schade aan het imago van Red Bull is al enorm. Iemand moet nu een beslissing gaan nemen."