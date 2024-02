Wolff maakt zich niet druk om kopieergedrag Red Bull

Het team van Red Bull Racing zorgde voor de nodige verbazing tijdens de testdagen in Bahrein. Het design van de RB20 vertoonde namelijk veel gelijkenissen met het Mercedes-concept van vorig jaar. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Red Bull vooral op een ander vlak winst zal boeken.

Red Bull was in de afgelopen jaren extreem dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal had voor een ander concept gekozen dan veel andere teams en die beslissing bezorgden ze veel successen. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams zich hebben laten inspireren door het design van Red Bull, het team zelf heeft voor een totaal andere richting gekozen. De sidepods vertonen gelijkenissen met die van Mercedes en er zou zelfs een zeropod-design onderweg zijn.

Great Wall

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft ook gezien wat Red Bull heeft gedaan. De Oostenrijker maakt zich daar niet te druk om in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Er zijn een paar dingen die ze hebben overgenomen van onze auto. Het gaat niet alleen om de sidepod, maar ook om het bodywork van de engine cover. Wij noemden dat altijd 'The Great Wall'. Esthetisch gezien is het niet geweldig, maar het heeft zeker wel nut."

Vloer

Wolff denkt dat Red Bull vooral veel winst kan boeken op een ander terrein. De Oostenrijker wijst naar de delen die de buitenwereld niet kan zien: "De echte performance vindt plaats bij de vloer. We rijden hier met auto's met ground effect en daar draait het allemaal om de downforce en hoe de auto zich op mechanisch vlak gedraagt. Op die punten waren ze enorm sterk in de afgelopen jaren. Ze zijn daar waarschijnlijk verder gegaan met ontwikkelen, maar het is waarschijnlijk niet zo'n radicale verandering als bij het bodywork."