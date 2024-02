Marko heeft hoge verwachtingen: "Max is nog beter geworden"

Het team van Red Bull Racing geldt ook dit jaar weer als de topfavoriet voor de wereldtitel. Helmut Marko steekt die ambitie niet onder stoelen of banken. Marko wil er alles aan gaan doen om weer te winnen, hij aast op een vierde wereldtitel op rij van Max Verstappen.

Verstappen werd in de afgelopen drie jaar wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander domineerde in de sport en hij verbrak een vrachtlading aan records. Het is de verwachting dat Verstappen ook dit jaar weer veel records zal gaan breken. Na afloop van de testweek bleek al dat Red Bull een zeer sterke bolide had gebouwd, de RB20 oogde stabiel en betrouwbaar.

Doel

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt vanzelfsprekend op goede resultaten in het aanstaande seizoen. De Oostenrijker heeft een zeer helder doel voor ogen. In gesprek met zijn landgenoten van de Kleine Zeitung is hij glashelder: "Ons doel is het vierde wereldkampioenschap op rij winnen met Max. Dat is duidelijk en ons pakket is ook nog eens heel erg goed. Max is trouwens nog beter geworden, als dat al mogelijk was."

Marko verwacht niet dat Red Bull weer zal gaan domineren op dezelfde manier als vorig jaar. Marko gaat ervan uit zijn team dit jaar zal moeten vechten voor de zeges: "Ferrari is dichterbij gekomen en in de kwalificatie zijn ze misschien zelfs gelijkwaardig geworden. Dat is ook de kracht van Charles Leclerc, hij is misschien wel de beste coureur op de zaterdagen. Op een circuit zoals Monaco wordt het dan zelfs lastig als je niet vooraan staat."