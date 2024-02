Villeneuve ziet Verstappen als Hamilton-opvolger

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Ze willen niet alleen sportieve wraak gaan nemen, want ze moeten ook op zoek gaan naar een nieuwe coureur. Volgens Jacques Villeneuve is Max Verstappen geschikt om Lewis Hamilton te vervangen.

Mercedes neemt na dit jaar afscheid van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De Brit rijdt per 2025 voor het team van Ferrari en dat kwam voor veel mensen als een verrassing. Hamilton had eind vorig jaar zijn contract bij Mercedes verlengd en hij stak nooit onder stoelen of banken dat hij zich op zijn plek voelde bij de Duitse renstal. Toch stapt hij nu over naar Ferrari en daarmee bezorgt hij Mercedes een groot probleem.

Ocon

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is van mening dat regerend wereldkampioen Max Verstappen de ideale opvolger van Hamilton is. In gesprek met BetIdeas spreekt Villeneuve zich uit: "Verstappen zou voor Mercedes kunnen tekenen. Niemand had de overstap van Lewis naar Ferrari verwacht. Fernando Alonso zou geweldig zijn en misschien kan Esteban Ocon ook. Hij is beschermeling van Toto Wolff. Maar je hebt daar al een jonge coureur in de vorm van Russell. Mercedes heeft een naam en een merk nodig."

Onverwachts

Villeneuve stelt dan ook dat het geen goed idee is om voor Ocon te kiezen. De Fransman rijdt nu nog voor Alpine, maar is nog altijd verbonden aan Mercedes. Villeneuve is daar duidelijk over: "Er is dan misschien minder snelheid, maar dat alleen is niet genoeg. Dus waarom niet Alonso? Of wat dacht je van Verstappen? Niemand verwachtte dat Lewis naar Ferrari zou gaan. Niemand zou verwachten dat Verstappen naar Mercedes zou gaan. Maar waarom niet?"