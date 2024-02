Verstappen genomineerd voor prestigieuze Laureus Award

Max Verstappen kende vorig jaar een extreem dominant seizoen in de Formule 1. De Nederlander verbrak een vrachtlading aan records en hij werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Die prestaties leveren hem nu een nominatie op voor een prestigieuze sportprijs.

Verstappen is namelijk genomineerd voor een Laureus Award in de categorie sportman van het jaar. Deze awards worden elkaar uitgereikt aan de beste sporters. Verstappen won de prijs al in 2022 en vorig jaar was hij ook genomineerd. In zijn categorie neemt Verstappen het op tegen tennisser Novak Djokovic, atleet Mundo Duplantis, voetballers Lionel Messi en Erling Haaland en sprinter Noah Lyles. De winnaar wordt in April in Madrid bekend gemaakt. Red Bull Racing is genomineerd in de categorie sportteam van het jaar.