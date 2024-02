Coureurs benaderden Russell over Hamilton-stoeltje

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een zeer belangrijk seizoen. De Duitse renstal aast niet alleen om eerherstel, maar ze moeten ook op zoek gaan naar een opvolger van Lewis Hamilton. George Russell geeft aan dat hij al wat berichtjes heeft ontvangen van andere coureurs.

Hamilton zorgde afgelopen winter voor een enorme schok. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Hij verlengde eind vorig jaar nog zijn contract bij het team van Mercedes, maar hij maakt nu toch gebruik van een speciale clausule in dat contract. Hierdoor kan hij relatief eenvoudig de overstap maken naar Ferrari.

Chemie

George Russell heeft in de wintermaanden ook gezien dat zijn teamgenoot na dit seizoen zal vertrekken. Tijdens de testdagen in Bahrein werd Russell door de internationale media gevraagd of hij kan meebeslissen over een nieuwe teamgenoot: "Ik denk dat het voor elk team belangrijk is om een goede chemie te hebben tussen de coureurs, want dat werkt door naar alle engineers en het hele team. Maar uiteindelijk ligt de beslissing bij Toto en de rest van het bestuur."

Telefoontjes

Russell heeft de zaak in ieder geval al besproken met zijn teambaas Toto Wolff. Hij heeft de geruchten ook gelezen en hij heeft zelfs al berichten ontvangen van concullega's: "We hebben al gesprekken gevoerd en ik ben deze winter veel bij Toto geweest. Dus het was best grappig om al die namen van coureurs voorbij te zien komen. Zelf heb ik ook een aantal telefoontjes en sms'jes gehad. Dus ja, het was best interessant."