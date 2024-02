Hamilton gaat zich ook bij Ferrari inzetten voor inclusiviteit

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlaat daarmee het vertrouwde nest van Mercedes. Hamilton geeft aan dat hij ook bij Ferrari verder wil gaan met zijn strijd voor gelijkheid en inclusiviteit.

Hamilton zette zich in de afgelopen jaren in voor veel maatschappelijke onderwerpen. De Brit zet zich vooral in voor gelijkheid en een inclusieve werkomgeving. Hij zette meerdere initiatieven op en zijn team Mercedes steunde hem daarin. Het team van Mercedes kwam zelf met het Accelerate 25-programma, dit betekent dat ze eind 2025 willen dat 25 procent van hun nieuw personeel bestaat uit mensen uit ondervertegenwoordigde groepen.

Trots

Hamilton is trots op de stappen die Mercedes heeft gezet. De Brit wil dit werk in de komende jaren ook gaan voorzettend en tijdens de testdagen in Bahrein werd hij hierover geciteerd door Formel1.de: "Ik ben erg trots op het werk dat we bij Mercedes hebben verricht. We hebben sinds 2020 echt een grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de diversiteit in het team. Ons personeel is nu heel divers en dat zal ook zo blijven na mijn vertrek, daar ben ik heel trots op."

Enthousiasme

Nu Hamilton overstapt naar een ander team, wil hij zijn doelen ook meenemen. De Brit lijkt steun te gaan krijgen van Ferrari, want uit eerdere geruchten bleek dat Ferrari-kopstuk John Elkann veel geld heeft vrijgemaakt voor de plannen van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen bevestigt dit ook: "Ze zijn hier echt heel erg enthousiast over en ze willen er ook graag aan mee gaan werken."