Ford eist opheldering van Red Bull in Horner-zaak

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft de gemoederen bezighouden. Het Red Bull-concern opende een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Aanstaand motorpartner Ford zet Red Bull nu nog meer onder druk met een dwingende brief.

Het onderzoek naar Horner schokt begin deze maand de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern bevestigde tegenover F1-Insider en De Telegraaf dat ze een onderzoek zijn begonnen naar Horner. Ze meldden dat het begin om mogelijk grensoverschrijdend gedrag, maar wat dit precies inhield, wilde men niet zeggen. Horner sprak urenlang met de externe advocaat en hij gaat ook gewoon verder met zijn werkzaamheden. Hij was dan aanwezig bij de testdagen in Bahrein.

Red Bull gaat vanaf 2026 rijden met krachtbronnen die ze samen ontwikkelen met Ford. De Amerikaanse autobouwer is niet blij met de huidige gang van zaken omtrent het Horner-onderzoek, zo blijkt uit een uitgelekte brief. De brief van Ford-CEO Jim Farley is in handen van AP News en daarin is de CEO duidelijk: "Zoals we eerder hebben aangegeven, en zonder een bevredigend antwoord te hebben ontvangen, valt er over de waarden die Ford nastreeft niet te onderhandelen. We zijn eveneens gefrustreerd door het gebrek aan volledig transparantie rond deze kwestie bij ons, uw zakelijke partner, en we kijken uit naar een volledig verslag van alle bevindingen."