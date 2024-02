Poll: Kan Horner blijven bij Red Bull?

In december stonden Toto en Susie Wolff in de spotlights vanwege belangenverstrengeling. Toto als F1-teambaas van Mercedes en Susie als hoofd van de vrouwelijke klasse F1 Academy. De FIA startte een onderzoek op na klachten, maar trok enkele dagen later de keutel in.

60% van de bezoekers van GPToday.net heeft nog steeds twijfels over de verschillende rollen die Suzie en Toto bekleden terwijl ze samen onder een dak leven als man en vrouw. 40% van de bezoekers vindt juist dat de FIA verkeerd - of juist impulsief - gehandeld heeft en de naam 'Wolff' heeft besmeurd.

Op dit moment is Christian Horner verwikkeld in een onderzoek vanwege 'grensoverschrijdend gedrag'. binnen Red Bull. Wat de gevolgen precies zijn voor de Engelsman en het team is onduidelijk. Maar negatieve PR is nooit een wenselijk fenomeen voor een bedrijf en haar partners, maar aan de andere kant verdient elk Horner een eerlijk onderzoek. Er is door verschillende media informatie naar buiten gebracht en speculaties, maar doordat Red Bull een intern onderzoek afhandelt blijft het grotendeels binnenkamers.

Wat gebeurt er met Horner bij Red Bull? Mag die blijven of zal hij uiteindelijk zijn biezen pakken - onder druk. En vind je dat Red Bull de zaak op de juiste manier afhandelt? De informatie die mondjesmaat naar buiten komt, roept meer vragen op. De volgende stelling luidt daarom: Kan Horner blijven bij Red Bull?



A) Ja, ongeacht uitkomst onderzoek

B) Ja, mits het onderzoek uitwijst dat Horner onschuldig is

C) Nee, de naam Red Bull is al teveel besmeurd

D) Nee, mits het onderzoek uitwijst dat Horner schuldig is

E) Wacht gewoon even af het onderzoek af

E) Geen mening, ik zie wel wat gebeurt