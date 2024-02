Alonso weet het zeker: "Max wordt de wereldkampioen"

Max Verstappen geldt na afloop van de testdagen als de topfavoriet voor de wereldtitel. Zijn team Red Bull Racing oogde ijzersterk en zijn concurrenten maken zich geen illusies. Fernando Alonso stelt dat er negentien coureurs zijn die geen wereldkampioen kunnen worden.

Verstappen noteerde op de eerste testdag de snelste tijd. Tijdens de andere twee testdagen werden de snelste tijden gereden door de Ferrari-coureurs. Toch ziet men Red Bull als de grote favoriet, want de Oostenrijkse renstal maakte veel meters, kende weinig problemen en de coureurs reageerden zeer positief. Dat zorgt voor zorgen bij de concurrentie, Red Bull lijkt de macht voorlopig niet uit handen te geven.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is ook van mening dat hij en zijn collega's geen kans maken op de titel. De Spanjaard is nogal duidelijk en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb geen glazen bol waardoor ik weet wat de anderen doen. Ik denk dat Max de wereldkampioen is en dat Red Bull de sport domineert. Het concept dat ze dit jaar hebben gepresenteerd is ook een verrassing. Op dit moment moeten we gewoon naar ze kijken en zien hoe ze presteren. Ik denk dat negentien coureurs in de paddock momenteel denken dat ze het wereldkampioenschap niet gaan winnen. Dat is tijdens 99 procent van je loopbaan het geval. Dit is een brute sport."