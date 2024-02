Verstappen trots: "Alles zag er heel positief uit"

Max Verstappen sloot vandaag de testweek in Bahrein af voor het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen focuste zich overduidelijk niet op snelle rondetijden, maar dat betekent niet dat hij ontevreden was. Verstappen zag heel veel positieve dingen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat Sergio Perez vandaag de gehele testdag voor zijn rekening zou nemen. Maar vanwege de problemen met de putdeksel in bocht elf, besloot Red Bull het anders aan te pakken. Perez reed de hele dag op donderdag en vandaag deelde hij de RB20 met Verstappen. Na de middagboterham nam Verstappen plaats in de bolide, hij noteerde een snelle tijd, maar focuste zich daarna op andere zaken.

Positief

Na afloop geeft Verstappen eerlijk toe dat Red Bull zich op de laatste testdag totaal niet bezig hield met snelle tijden. De Nederlander legde het uit aan F1 TV: "We hadden het plan gemaakt om ons niet op de rondetijden te gaan richten. Ik vond het belangrijker om ons op de longruns te focussen, en om de auto beter te proberen te begrijpen. We hebben ons dus op dat programma gefocust. Om eerlijk te zien ziet het er allemaal heel positief uit. Ik ben blij met hoe de auto zich gedraagt."

Concurrentie

Verstappen heeft zich deze week puur en alleen gefocust op zichzelf. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt gevraagd welk team hij als het grootste gevaar ziet, maar zijn antwoord is duidelijk: "Daar denk ik niet over na. Ik richt mij alleen op wat wij hier aan het doen zijn. Er is natuurlijk altijd heel erg veel werk te doen, want je wil het altijd beter doen. Maar het was wel gewoon een heel positieve test. We hebben veel geleerd van alle zaken die we aan de auto hebben veranderd, en we weten wat we volgende week willen doen. Daar focussen wij ons nu op."