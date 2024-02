Verstappen wil extra controles na putdekselproblemen

De problemen met de putdeksels zijn in Bahrein het onderwerp van gesprek. Tot twee keer toe werd er een testsessie stilgelegd omdat er een putdeksel los was geschoten. Max Verstappen weet dat dit met de huidige auto's voor problemen kan zorgen en hij wil actie zien.

Verstappen zou eigenlijk op donderdagmiddag voor het laatst in actie komen tijdens de testdagen. Zijn werkgever Red Bull Racing nam echter de beslissing om het anders te doen. Omdat de donderdagsessie werd aangepast vanwege problemen met de putdeksel, gooide Red Bull het schema om. Daardoor rijdt Verstappen ook op de vrijdag en ook op deze dag werd de planning aangepast nadat er een putdeksel los kwam te liggen.

Op donderdag raakte de vloer van de Ferrari van Charles Leclerc beschadigd door de putdeksel. Verstappen stelde tegenover de internationale media dat deze problemen met de groundeffect-auto's alleen maar groter worden. Hij wil dat niet als een excuus gebruiken: "Misschien moeten we dit soort zaken vaker checken. We weten dat het een probleem kán zijn met deze auto's. We gaan naar circuits waarvan we weten dat er putdeksels liggen. Dan moet er dus gewoon twee keer naar gekeken worden. Hierdoor worden er niet nog een keer auto's vernield."