Hamilton wil nieuwe grote successen boeken met Ferrari

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton vanaf volgend jaar gaat rijden voor het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen maakt het aanstaande seizoen nog af bij Mercedes, maar daarna gaat hij zijn droom in vervulling brengen. Hij verklaart nu waarom dit zijn droom was.

Eind vorig jaar verlengde Hamilton nog zijn contract bij het team van Mercedes. Hij had eerder zijn liefde verklaard aan de Duitse renstal, maar toch heeft hij nog een andere keuze gemaakt. In het diepste geheim voerde hij gesprekken met Ferrari en dat resulteerde uiteindelijk in een contract. Hij laat een enorm gat achter bij Mercedes, maar nu focust hij zich nog gewoon op zijn werkzaamheden bij het team.

Schumacher

In Bahrein kon hij voor het eerst uitgebreid in het openbaar spreken over zijn aanstaande overstap. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik groeide op in de hoogtijdagen van Michael Schumacher. We zaten allemaal in onze garages, we deden het scherm aan en we zagen iemand in een rode cockpit. Ik denk dat we ons allemaal hebben afgevraagd hoe het is om door al dat rood te worden omringd."

Droom

Voor Hamilton voelt het dan ook alsof hij een jeugddroom in vervulling gaat brengen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelt een verhaal uit zijn jeugd waarmee hij zijn droom verklaart: "Je kijkt naar de Italiaanse Grand Prix en je ziet die rode zee van Ferrari-fans op de tribune. Het team heeft in de laatste jaren geen grote successen geboekt, maar dat zag ik juist als een enorme uitdaging. Als kind speelde ik al Grand Prix 2 als Michael, dus het is echt een droom die uitkomt en ik kijk enorm naar uit."