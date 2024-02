Leclerc ziet Red Bull nog steeds als favoriet

Het team van Ferrari oogde zeer competitief tijdens de tweede dag van de wintertest in Bahrein. Carlos Sainz vond zichzelf terug bovenaan de tijdenlijst en ook Charles Leclerc reed een aantal snelle rondjes. Tijdens de testdagen draait het echter niet op snelle tijden en Leclerc ziet Red Bull dan ook als de favoriet.

Ferrari wil dit jaar stappen zetten nadat ze vorig jaar slechts sporadisch de degens konden kruisen met Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal was dominant in de Formule 1 en daar willen ze dit jaar verandering in gaan brengen. Tijdens de testdagen in Bahrein oogde Ferrari in ieder geval stabiel en de snelste tijd van Sainz was een flinke opsteker. Hij reed deze tijd alleen wel op de zachte banden.

Ferrari-coureur Charles Leclerc ziet zijn werkgever nog niet als de favoriet. Na afloop van de tweede testdag wilde hij niet te hard van stapel lopen in gesprek met de internationale media: "Laten we voorzichtig zijn, want zeggen dat de eerste twee dagen goed gingen, wil nog niets zeggen over de competitiviteit. Dat moeten we nog afwachten. Mijn eerste gevoel zegt dat Red Bull voorlopig nog steeds voor ligt. Ik denk dat we volgende week tijdens de Grand Prix de eerste prestaties zullen zien tijdens de kwalificatie."