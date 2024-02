Red Bull laat eerste 'geheimen' van RB20 zien

Alle ogen waren vanochtend gericht op het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal trok vorige week het doek van hun nieuwe RB20 en de wagen oogde spectaculair. Toch hielden ze een aantal zaken geheim, maar vandaag kwamen een aantal van die zaken aan het licht.

Max Verstappen stuurde de RB20 vanochtend direct de baan op. In Bahrein reed hij na een hobbelige start de nodige rondjes in zijn nieuwe bolide. Iedereen lette op de wagen van de regerend wereldkampioen. Bij de launch leek het er op dat Red Bull zich had laten inspireren door het design van de Mercedes van vorig jaar. Vooral de sidepods vielen op, er gaan zelfs geruchten rond over een aanstaande zeropod.

Bij de launch leek het er op dat Red Bull was afgestapt van de horizontale luchtinlaten aan de zijkant van de wagen. Toen Max Verstappen vanochtend de baan op kwam, zag men direct iets opvallends. Er was namelijk een combinatie te zien van de eerder genoemde horizontale luchtinlaten en een verticale luchtinlaat. Laatstgenoemde inlaat is direct bevestigd aan het chassis. De horizontale inlets zijn smaller geworden en wat ook opvalt, is dat de onderlip is veranderd in een naar voren geschoven bovenlip.