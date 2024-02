Marko erkent groot risico: "Zullen zien of het werkt"

Het team van Red Bull Racing gaat vandaag de eerste echte meters van het jaar maken. De Oostenrijkse renstal stuurt straks Max Verstappen de baan in Bahrein op tijdens de eerste testdag. De nieuwe RB20 ziet er opvallend uit en Helmut Marko is benieuwd hoe het zal gaan.

Red Bull trok vorige week het doek van de nieuwe RB20. De Oostenrijkse renstal zorgde voor een verrassing, want het concept zag er heel anders uit dan in de voorgaande jaren. Bij Red Bull sprak men zelf van een soort evolutie van de RB19 van vorig jaar. Toen ze het doek van de nieuwe wagen trokken, zag men echter iets anders. De nieuwe wagen vertoonde namelijk veel gelijkenissen met de Mercedes van afgelopen jaar.

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft eerlijk toe dat zijn team zich heeft laten inspireren door het uiterlijk van de Mercedes. Bij de Duitse renstal liep niet alles op rolletjes, maar toch ziet Marko kansen. In gesprek met Servus TV is hij wel voorzichtig: "In de simulator en de windtunnel werkte het allemaal heel erg goed. Mercedes was echter ook helemaal overtuigd van de data van hun concept zonder sidepods. In de praktijk werkte dat totaal niet. Tijdens de testdagen zullen we zien of we deze vergelijkbare oplossing kunnen implementeren."