"Verstappen ziet bijzondere uitdaging wel zitten."

Max Verstappen geldt momenteel als de beste Formule 1-coureur. De Nederlander is de regerend wereldkampioen en men ziet hem als de grote titelfavoriet. Lando Norris denkt dat de huidige Verstappen de Verstappen van vier jaar geleden makkelijk zou verslaan. Verstappen zelf vindt dit een interessante stelling.

Max Verstappen verbrak in de afgelopen jaren zeer veel records in de Formule 1. De Nederlander won een recordaantal van negentien races in het afgelopen seizoen, daarnaast pakte hij ook een recordaantal WK-punten. Kenners zijn dan ook van mening dat Verstappen momenteel op de toppen van zijn kunnen presteert. McLaren-coureur Lando Norris riep zelfs dat Verstappen met gemak de Verstappen van vier jaar geleden zijn verslaan.

Verstappen kan wel lachen om die uitspraken van zijn goede vriend. De regerend wereldkampioen vindt het een interessant vraagstuk en bij Sky Sports reageert hij op de woorden van Norris: "Als ik kijk op wie ik vier jaar geleden was, dan ben ik nu wat rustiger. Ik heb nu gewoon meer ervaring. Dat kan in sommige scenario's wel een verschil gaan maken, het winnen van een wereldtitel helpt daar zeker ook bij. Het zou denk ik best wel spannend zijn om mijn vier jaar jongere zelf als teamgenoot te hebben. Ik ga geen uitdaging uit de weg!"