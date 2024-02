Marko prijst aanpak Red Bull in Horner-zaak

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen in de Formule 1 nog steeds flink bezig. Het onderzoek is nog steeds niet afgerond en dat zorgt voor de nodige geruchten. Helmut Marko heeft hier geen boodschap aan, hij is van mening dat het Red Bull-concern de zaak goed aanpakt.

Enkele weken geleden ging er een schokgolf door de Formule 1 toen het Red Bull-concern bevestigde dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdende gedrag van Horner. Wat hij precies zou hebben gedaan, wilde men niet zeggen. Horner sprak anderhalve week geleden urenlang met de externe advocaat en hij was ook gewoon aanwezig bij de launch van Red Bull. De Brit laat deze week ook gewoon zijn neus zien tijdens de testdagen in Bahrein.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde in de afgelopen weken niets zeggen over het onderzoek. Nu is daar verandering ingekomen, in gesprek met Servus TV prijst hij de aanpak van Red Bull in deze zaak: "Hoe sneller we een resultaat hebben, hoe beter. Door de lange duur van het onderzoek ontstaan er natuurlijk geruchten en andere verhalen. Ik denk echter dat Red Bull goed heeft gereageerd in deze zaak. De lange duur van het onderzoek is niet hun schuld. Ze dus hun best om een eerlijk onderzoek uit te voeren om daarna goed te reageren."