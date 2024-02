Perez ergert zich aan 'meedogenloze' kalender

Deze week barst het Formule 1-seizoen los met de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. De teams en coureurs krijgen slechts drie dagen de tijd om te wennen aan hun nieuwe auto's. Sergio Perez vindt dit te kort en hij stelt dat er niet meer testdagen bij kunnen komen door de overvolle racekalender.

Er staan dit jaar 24 Grands Prix op de kalender. Nog nooit stonden er zoveel races op het programma en dat zorgt ervoor dat het Formule 1-personeel het hele jaar lang de wereld over moet vliegen. Voor de coureurs is dit zwaar, maar vooral de monteurs en de overige werknemers krijgen het voor hun kiezen. Hierdoor is het dus ook vrijwel onmogelijk om meer testmomenten in te plannen.

Fernando Alonso ergerde zich eerder al aan het lage aantal testdagen. Ook Red Bull Racing-coureur Sergio Perez deelt deze mening. De Mexicaan steekt zijn ergernis niet onder stoelen of banken en hij wordt geciteerd door RaceFans: "Er is geen tijd voor meer testdagen. We hebben 24 races en de kalender is nu al meedogenloos. Er is dus helemaal geen tijd om rustig te gaan testen. We hebben nu gewoon te veel races. Het is een meedogenloze kalender voor alle betrokkenen. Daarom is het ook belangrijk om goed om te gaan met onze energie."