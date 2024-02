'Verstappen test als eerste in nieuwe RB20'

Deze week wordt het Formule 1-seizoen afgetrapt met de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. Max Verstappen zal daar ook voor het eerst veel meters gaan maken in zijn nieuwe RB20. Het lijkt er op dat Verstappen woensdag direct aan de bak moet.

De tien teams krijgen deze week drie dagen de kans om veel meters te maken en data te verzamelen met hun nieuwe auto's. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen ze vrijwel de hele dag de kans om in actie te komen. Alle coureurs komen hierbij in actie, maar omdat er slechts drie testdagen zijn, moeten de teams goede verdelingen maken. Voor Verstappen ligt er anderhalve dag voor zich.

Volgens De Telegraaf zal Verstappen de gehele woensdag in actie gaan komen op het circuit van Sakhir. Op de donderdag zal Red Bull Racing de dag gaan aftrappen met Sergio Perez in de cockpit, de Mexicaan krijgt de gehele ochtendsessie de kans om te rijden. In de middag maakt hij plaats voor regerend wereldkampioen Verstappen. Op de vrijdag zal Verstappen vanaf de pitmuur toekijken, want Red Bull zal volgens De Telegraaf ervoor gaan kiezen om Perez deze hele dag te laten rijden. Alleen het team van Haas heeft tot nu toe officieel melding gemaakt van het testschema.