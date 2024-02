Verstappen trots op Newey: "Niemand is zoals hij"

Het team van Red Bull Racing trok vorige week het doek van hun nieuwe RB20. Met deze wagen wil de Oostenrijkse renstal hun titels gaan prolongeren. Adrian Newey speelde weer een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces en volgens Max Verstappen is hij bijna onvervangbaar.

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Britse topontwerper stond aan de wieg van veel titelwinnende bolides, waaronder alle kampioenswagens van Red Bull. Ook Max Verstappen heeft dus veel te danken aan Newey. De Nederlander heeft zijn waardering voor Newey nooit onder stoelen of banken gestoken. Ook nu er weer wordt gespeculeerd over een mogelijke transfer van Newey naar Ferrari, blijft Verstappen achter hem staan.

Volgens Verstappen is Newey namelijk nog steeds enorm belangrijk voor het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen legt dit uit aan Motorsport-Magazin: "Niemand is zoals Adrian. Iedereen is anders en iedereen is succesvol op een andere manier. Je kan Adrian dan ook niet door iemand anders vervangen, want er is maar één Adrian. Maar het is mooi om te zien dat er nieuw talent doorbreekt waar hij al lang mee samenwerkt. Het is mooi om te zien hoe dat jonge talent voor hun eigen route kiest en dat we dit behalen om de manier hoe we werken."