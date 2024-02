Verstappen verwacht ongemakkelijk jaar voor Hamilton

Lewis Hamilton zorgde tijdens de wintermaanden voor veel opschudding in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen maakte immers bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Max Verstappen zag dit ook niet aankomen en hij denkt dat Hamilton een ongemakkelijk jaar voor de boeg heeft.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlengde eind vorig jaar nog zijn contract, maar nu maakt hij dus gebruik van een speciale clausule in datzelfde contract. Hamilton stapt pas volgend jaar over en dat betekent dus dat hij eerst nog een volledig seizoen voor het team van Mercedes zal rijden. De Brit verwacht weinig problemen, maar de buitenwacht denkt daar anders over.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen zag de transfer van zijn rivaal ook niet aankomen. De Nederlander denkt dat er meer speelde en hij spreekt zich uit bij Sky Sports: "Het voelde voor mij toch een beetje alsof het nieuws was uitgelekt, waardoor ze wel met een aankondiging moesten komen. Als je iets dergelijks al zó vroeg in het seizoen aankondigt, dan kan het gedurende de rest van het jaar toch een beetje ongemakkelijk worden. Ook al heb je zoveel successen geboekt met elkaar, je zal op enig moment toch als coureur niet meer overal bij worden betrokken."