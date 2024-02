Verstappen loopt simracezege mis door tijdstraf

Max Verstappen heeft zijn laatste weekend van de winterstop nuttig gebruikt. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur nam namelijk deel aan een ronde van de Digital Nürburgring Endurance Series. In zijn simulator liet Verstappen weer aardige dingen zien, maar viel hij terug door een straf.

Verstappen verscheen in de afgelopen maanden regelmatig deel aan grote simraces. Samen met zijn vrienden van Team Redline nam hij deel aan meerdere races. Op zaterdag stond hij dus aan de start op de virtuele versie van de gevreesde Nürburgring Nordschleife. Samen met zijn teamgenoot Max Wenig bestuurde hij op de simulator een Ferrari 296 GT3-bolide. Verstappen was eerder succesvol in deze klasse, in december wist hij namelijk nog te winnen.

Verstappen pakte op de zaterdag weer de pole position voor de wedstrijd. Hij reed bij de start van de race redelijk eenvoudig weg bij zijn tegenstanders, maar al snel wisten de andere simracers dichter bij de Nederlander te komen. Hij verdedigde zijn positie niet op de juiste wijze, want hij kreeg een tijdstraf vanwege het veranderen van racelijn tijdens het remmen. Hierdoor viel de equipe ver terug en werd een overwinning vrijwel onmogelijk. Verstappen en Wenig kwamen uiteindelijk als vijfde over de streep op het digitale asfalt van de Nordschleife.