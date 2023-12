Rosberg geen fan van Netflix-reeks: "Verschrikkelijk!"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit komt mede door de veel bekeken Netflix-serie 'Drive to Survive'. Niet iedereen is fan van deze reeks, Nico Rosberg is bijvoorbeeld heel erg blij dat de streamingsdienst nog niet rond liep in de paddock in 2016.

De camera's van Netflix kregen in 2018 voor het eerst toegang tot de paddock. De serie was een enorm succes en veel andere sporten kregen een soortgelijke reeks. Toch is er veel kritiek vanuit een aantal coureurs, fans en kenners. De makers springen immers nogal creatief om met de werkelijkheid en Max Verstappen weigerde daarom om mee te werken aan de serie. Inmiddels werkt de Nederlander wel weer mee, maar is hij nog steeds geen fan.

Nico Rosberg begrijpt de kritiek van Verstappen. De Duitser werd in 2016 wereldkampioen waarna hij zijn helm direct aan de wilgen hing. Hij is blij dat er toch nog geen Netflix-camera's achter hem aanliepen. Bij City A.M. is Rosberg duidelijk: "Nee, nee, nee! Dat zou verschrikkelijk zijn geweest! Dat zou zo zij omdat het mijn concentratie weg zou halen bij het winnen van de titel. Dat zou rampzalig zijn geweest. Wat ze zo goed hebben gedaan, is dat het een realityserie is geworden. Ze hebben geluk dat ze figuren zoals Günther Steiner hebben."