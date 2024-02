Rosberg sluit comeback uit: "Gepasseerd station"

Het team van Mercedes speelde in de recente geschiedenis van de Formule 1 een grote rol. De Duitse renstal won wereldtitels met Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Laatstgenoemde stopte eind 2016 direct nadat hij wereldkampioen was geworden. Rosberg geeft aan dat hij niet de ambitie heeft om een comeback te maken.

Eerder deze maand werd bekend dat Lewis Hamilton eind dit jaar vertrekt bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat per 2025 rijden voor het team van Ferrari. Met het vertrek van Hamilton neemt Mercedes definitief afscheid van hun wereldkampioenen. Rosbergs naam werd eventjes in de Duitse media genoemd als mogelijke opvolger, maar hij heeft al sinds 2016 niet meer deelgenomen aan een race.

Rosberg zelf zit er ook helemaal niet op te wachten om terug te keren in de Formule 1 of de racerij. De Duitser ziet dit niet zitten en hij legt het uit aan de Süddeutsche Zeitung: "Dat is een gepasseerd station, ik kom niet meer terug. Ik heb enorm veel respect voor het gevaar en ik denk dat ik niet competitief genoeg zou zijn. Ik zou mijzelf een heel jaar moeten voorbereiden op een terugkeer, al is het maar om mijn brein er weer aan te laten wennen."