Marko blij met RB20, maar vreest voor andere teams

Het team van Red Bull Racing trok deze week het doek van hun nieuwe RB20. De Oostenrijkse renstal wil met deze wagen de wereldtitel gaan prolongeren. Helmut Marko heeft goede hoop op nieuwe successen, maar hij vreest ook dat andere teams een trucje hebben uitgevonden.

Red Bull geldt al voor de start van het seizoen als de grote titelfavoriet. De renstal heeft sinds 2022 de touwtjes in de Formule 1 stevig in handen en vorig jaar verbraken ze een enorm aantal records. Max Verstappen ging er met de wereldtitel vandoor en dat was zijn derde titel op rij. Hij geldt nu al als de favoriet voor de titel voor het aanstaande seizoen en tijdens de launch zag men al veel opvallende zaken aan de RB20.

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat zijn team gewoon weer zal gaan schitteren. De Oostenrijker weet echter ook dat de tegenstanders niet stil hebben gezeten. Marko spreekt zich hierover uit in gesprek met OE24: "We kunnen nu wel zeggen dat onze nieuwe auto een evolutie is van de wagen van vorig jaar, en toen hadden we het beste pakket van iedereen. Als wij van een aantal zwakke punten af weten te komen, dan zal er niet veel fout gaan. Maar wie weet, misschien heeft een rivaal wel een speciale truc gevonden tijdens het ontwikkelingsproces."