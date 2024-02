Verstappen hekelt geruchten: "Wie vindt het leuk om dat te schrijven?"

Max Verstappen heeft een rustige winter achter de rug. Terwijl Verstappen zijn rust pakte, belandde zijn teambaas Christian Horner in het middelpunt van de aandacht. Er werd een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Horner. Verstappen wil daar niets over kwijt, maar hij hekelt wel de geruchten over zijn band met Horner.

Enkele weken geleden bevestigde het Red Bull-concern aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze een onafhankelijk onderzoek waren gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het was het startschot voor een enorme stortvloed aan geruchten over Horner. Er werd wederom gesproken over een interne machtsstrijd binnen Red Bull Racing, de familie Verstappen zou zich hierbij hun steun aan Helmut Marko hebben uitgesproken.

De verhalen over een verstoorde band tussen Horner en de Verstappens gingen de wereld over. Na afloop van de launch van de RB20 kreeg Verstappen voor het eerst de kans om op de kwestie te reageren. Hij wilde niet al te veel kwijt over het onderzoek naar Horner, maar over de geruchten wil hij wel wat zeggen. Hij hekelt de verhalen over zijn band met Horner en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik kan je vertellen dat mijn band met hem hetzelfde is als altijd. Ik weet niet wie het leukt vindt om dit soort dingen op te schrijven. Tussen mij en Christian is het gewoon hetzelfde als altijd."