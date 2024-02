Verstappen hoopt dat Hamilton succesvol zal zijn bij Ferrari

Max Verstappen heeft een rustige winterperiode achter de rug. De Nederlandse wereldkampioen hoefde zich nergens druk om te maken, maar hij zag ook dat zijn rivaal Lewis Hamilton de winter kleur gaf. De Brit stapt per 2025 over naar Ferrari en Verstappen hoopt dat dit een succes gaat worden.

Verstappen en Hamilton vochten in 2021 een historisch titelduel met elkaar uit. In de afgelopen twee jaar kon Hamilton amper de degens kruisen met Verstappen. De Red Bull Racing-bolide van de Nederlander was simpelweg te snel en Hamilton worstelde met de wagens van Mercedes. Verstappen werd met overmacht tweemaal wereldkampioen en Hamilton keek om zich heen. Hij verlengde zijn contract bij Mercedes, maar hij heeft er nu toch voor gekozen om per 2025 te gaan rijden voor Ferrari.

Succes

Verstappen heeft nu gereageerd op de aanstaande transfer van Hamilton. De Nederlandse coureur sprak zich er over uit tegenover de internationale media bij de launch van de RB20: "Je kan van onze kant geen eerlijk oordeel vellen, want we weten niet welke gesprekken er zijn geweest bij Mercedes en Ferrari en wat er beloofd is. Als Lewis blij is met deze overstap, dan moet hij gaan. Ik denk dat het er cool uit gaat zien. Natuurlijk hoop ik voor hen dat het een succes gaat worden, maar dat weet je niet op dit moment."

Respect

Na de overstap van Hamilton, vroeg men zich af of Verstappen in de toekomst ook voor Ferrari zou kunnen kiezen. De Nederlander wil daar niets over zeggen: "Ik weet het niet. Ik wil niet respectloos klinken, want ik heb veel respect voor het merk Ferrari. Ik ben heel blij waar ik nu zit en ik voel mij comfortabel in mijn huidige omgeving, dus ik ben niet echt op zoek naar verandering. Tot nu toe heb ik in mijn leven echter ook altijd ervaren dat je nooit 'nooit' moet zeggen. Het speelt nu niet in mijn hoofd, maar het gaat nu alleen over de Formule 1. Ik wil ook meer dingen doen naast de Formule 1."