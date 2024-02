Ecclestone steunt Horner: "Je hebt veel vijanden als je succes hebt"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner bevindt zich momenteel in het middelpunt van de aandacht. Er is immers een onafhankelijk onderzoek naar hem gestart. Bernie Ecclestone is een vertrouweling van Horner en hij stelt dat men hem eruit probeert te werken.

Horner staat al sinds de oprichting van Red Bull Racing aan het roer bij het team. Begin vorige week ging er een schok door de Formule 1-wereld toen het Red Bull-concern aan De Telegraaf en F1-Insider bevestigde dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het concern wilde niet veel kwijt over het onderzoek, maar het is wel duidelijk dat Horner eind vorige week urenlang met de externe advocaat sprak.

Vijanden

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is een goede vriend van Horner. Hij gaf hem al het advies op zich gedeisd te houden en aan persbureau AFP legt Ecclestone uit dat hij met Horner in contact staat: "Ik sta nog steeds in contact met hem. Het probleem is dat veel vijanden maakt als je succesvol bent. Dit is daar een goed voorbeeld van. Ik hoop dat Christian zich rustig houdt en dat iemand met hem en de vrouw samen gaat zitten zodat het wordt opgelost."

Mateschitz

Volgens Ecclestone is de situatie bij Red Bull flink veranderd sinds het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. De Brit is daar duidelijk over: "Toen hij dood ging, ontstond er een vacuüm. Verschillende individuen zijn toen op verschillende posities geschoven en ze zien kansen om allerlei soorten verhalen te verzinnen om hem pijn te doen, zodat ze hem eruit kunnen werken en ruimte voor zichzelf te kunnen creëren. Ze willen hem er gewoon uitwerken. Christian is verantwoordelijk voor de enorme successen en hij heeft het team en de sport veel goed gedaan."