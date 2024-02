Marko onthult: "Max gaat niet naar Mercedes vanwege diepe wonden"

De Formule 1-wereld heeft een onrustige winter achter de rug. Lewis Hamilton maakte bekend dat hij per 2025 voor Ferrari gaat rijden en dat nieuws sloeg in als een bom. Volgens Helmut Marko kon Max Verstappen hier wel om lachen, maar wordt de Nederlander niet Hamiltons opvolger.

Hamiltons overstap naar Ferrari was een enorme verrassing voor veel mensen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had zich trouw verklaard aan Mercedes, maar toch kon hij de lokroep vanuit Maranello niet weerstaan. Hamilton maakte gebruik van een clausule in zijn contract en na dit seizoen verlaat hij Mercedes na elf jaar. Wie zijn vervanger wordt, is nog niet duidelijk. Bijna het hele Formule 1-veld is in de tussentijd al in verband gebracht met het zitje.

Red Bull-adviseur Helmut Marko bekeek de situatie vanaf een afstandje. De Oostenrijker zag er de lol wel van in en aan OE24 laat hij weten hoe zijn stercoureur Max Verstappen hier over dacht: "Hij was geamuseerd toen hij dat nieuws hoorde." Marko laat daarnaast nogmaals weten dat Mercedes-teambaas Toto Wolff niet kan aankloppen bij Verstappen: "Nee, Max heeft een goed geheugen. Er is in het verleden teveel gebeurd. Ik denk aan Silverstone en de onrust bij de seizoensfinale in Abu Dhabi. Dit gaat diep."