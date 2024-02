'Nieuw Zuid-Koreaans circuit zet zinnen op Formule 1'

Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. Veel steden, landen en circuits azen op een plekje op de kalender van de koningsklasse. Een nieuwe geïnteresseerde partij heeft zich nu gemeld, want in Zuid-Korea heeft men grootste plannen voor een nieuw circuit.

De Grand Prix van Zuid-Korea stond in de jaren '10 van deze eeuw al een aantal keren op de kalender. Er werd toen geracet op een gloednieuw circuit in Yeongam. De baan debuteerde in 2010, maar verdween in 2013 alweer van de kalender. De organisatie kon hun grote beloftes niet waar maken en ze kampten daarnaast ook met financiële problemen. Ze verdwenen van de Formule 1-kalender en keerde nooit meer terug.

Nu lijkt het er op dat er hernieuwde interesse is in de Formule 1 vanuit Zuid-Korea. De grote krant The Korea Economic Daily meldt namelijk dat er wordt gewerkt aan een nieuw circuit in de stad Incheon. Volgens de krant heeft de Incheon International Airport Corporation aangekondigd dat ze een groot autosportcomplex uit de grond willen stampen. Ze hebben hun zinnen gezet op het gebied rond de berg Oseongsan. Het was de bedoeling om hier een park aan te leggen, maar men heeft besloten om toch te kiezen voor een circuit. Het moet een circuit van wereldklasse worden en ze hebben hun zinnen gezet op de Formule 1.