Formule 1 houdt situatie in het Midden-Oosten in de gaten

Het Formule 1-seizoen wordt begin maart afgetrapt met een double header in Bahrein en Saoedi-Arabië. De twee races worden verreden in het Midden-Oosten, waar momenteel spanningen heersen. Volgens Mike Krack houdt de Formule 1 de situatie nauwgezet in de gaten, maar de races komen vooralsnog niet in gevaar.

Het aanstaande Formule 1-seizoen gaat dit jaar van start met twee races in het Midden-Oosten. Beide Grands Prix worden verreden op een zaterdag vanwege de Ramadan. Er bestaan vragen over het doorgaan van de twee races, omdat de situatie in het Midden-Oosten momenteel zeer gespannen is. Dit gaat over de situatie in de Gazastrook en de acties van de Houthi-rebellen op de Rode Zee.

De Formule 1 en haar veiligheidsadviseurs houden de situatie nu in de gaten. Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft er met de hoge heren van de sport over gesproken en dat deelt hij met de internationale media: "We hebben contact gehad met de Formule 1 en hun adviseurs. Er zijn geen echte zorgen om te gaan racen in Bahrein en Saoedi-Arabië. We moeten de sport en de adviseurs in dit opzicht vertrouwen. We hebben een contract met het kampioenschap om te racen waar ze ons naartoe brengen en dat is wat we doen."