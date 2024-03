Aston Martin steunt Alonso, maar gaat niet in beroep tegen straf

Afgelopen weekend ging het in Australië veelvuldig over de straf voor Fernando Alonso. De Spanjaard ontving een flinke tijdstraf omdat hij volgens de stewards mogelijk gevaarlijk rijgedrag had getoond in het duel met George Russell. Het team van Aston Martin staat volledig achter Alonso, maar ze gaan niet in beroep.

Alonso en Russell vochten in Melbourne ronden lang een spannend duel uit. In de laatste ronde ging het echter mis toen Alonso eerder dan verwacht aanremde voor een bocht en Russell dat te laat doorhad. De Brit schoot de grindbak in en kwam hard in aanraking met de bandenstapels. De schade was groot, maar er was geen contact geweest tussen beide bolides. Toch gaven de stewards Alonso een tijdstraf van twintig seconden.

Alonso liet duidelijk weten dat hij het niet eens was met deze straf, veel fans en coureurs waren het met hem eens. Aston Martin-teambaas Mike Krack spreekt nu middels een open brief zijn steun uit aan Alonso: "Ik wil eerst even zeggen dat iedereen blij is dat George in orde was na het incident. Ik wil ook dat jullie weten dat wij volledig achter Fernando staan. Hij is de meest ervaren coureur in de Formule 1. Het is een bittere pil om een tijdstraf van twintig seconden te ontvangen, terwijl er geen contact is geweest. Maar we moeten deze straf accepteren. We hebben ons best gedaan, maar zonder nieuw bewijs kunnen we geen right of review indienen."