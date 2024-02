Ecclestone adviseert Horner zich rustig te houden

Het onafhankelijke onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner is nog steeds het gesprek van de dag in de Formule 1. Het Red Bull-concern stelde het onderzoek in vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Bernie Ecclestone heeft in ieder geval een duidelijk advies voor Horner.

Het nieuws zorgde begin vorige week voor een schokgolf in de Formule 1-wereld. Tegenover De Telegraaf en F1-Insider bevestigde het Red Bull-concern dat ze een onafhankelijk onderzoek waren gestart naar Horner vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Wat Horner precies heeft gedaan, blijft onduidelijk. Zijn toekomst binnen het team is onduidelijk en afgelopen vrijdag sprak hij urenlang met de externe advocaat die de zaak onderzoekt.

Stil blijven

Horner heeft zijn taken bij Red Bull Racing niet neergelegd. De Brit was gisteren dan ook aanwezig bij de shakedown van Red Bull op het circuit van Silverstone. Volgens meerdere media heeft Horner zijn situatie besproken met zijn vriend en voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. Laatstgenoemde laat hier weinig over los in gesprek met persbureau AFP: "Naast dat hij zich rustig moet houden, zou mijn advies aan Christian zijn om nu eventjes niets te doen en om het gewoon af te wachten en te kijken wat er gaat gebeuren. Ik blijf contact met hem houden."

Ontkennen

Ecclestone ontkent overigens wel dat hij Horner heeft geadviseerd om af te treden als teambaas. De Britse voormalig eigenaar van de Formule 1 plaatste een kort statement op sociale media: "Ter verduidelijking, de geruchten die rondgaan in kranten waarin wordt gesuggereerd dat ik had gezegd dat Christian Horner moet terugtreden als teambaas van Red Bull, zijn volledig onjuist."