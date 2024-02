Sainz volledig verrast door komst Hamilton

Carlos Sainz rijdt dit jaar zijn laatste seizoen in dienst van het team van Ferrari. De Italiaanse renstal maakte anderhalve week geleden bekend dat Lewis Hamilton per 2025 de teamgenoot van Charles Leclerc is. Sainz geeft eerlijk toe dat dit voor hem een grote verrassing was.

Het was maandenlang de verwachting dat Sainz zijn aflopende contract bij Ferrari zou gaan verlengen. In het geheim voerde Ferrari echter gesprekken met Hamilton en hij besloot dus gebruik te maken van een speciale clausule in zijn Mercedes-contract. Het was groot nieuws, maar Sainz was het kind van de rekening. De Spanjaard kan gaan zoeken naar een nieuwe werkgever, er zijn in ieder geval nog veel stoeltjes vrij voor 2025.

Verrassing

Na de presentatie van de SF-24 ging Sainz direct de baan op. De Spanjaard sprak zich daarna ook uit tegenover de internationale media. Hij was er goudeerlijk over: "Het nieuws kwam een beetje als een verrassing voor mij, zoals het voor iedereen in de Formule 1-wereld een verrassing was. Iedereen was op een bepaalde manier verrast door wat er gebeurde, maar ik wist het nieuws alleen iets eerder dan anderen."

Nadenken

Sainz heeft de tijd gehad om na te denken over zijn toekomst. Hij wil zich nu ook focussen op zijn laatste jaar in dienst van Ferrari: "Het klopt dat ik een paar weken de tijd heb gehad om na te denken, om mij voor te bereiden en ook om mij klaar te maken voor de lancering van de auto en de eerste race van het seizoen. Het geeft je dus wat tijd om het nieuws te verwerken, je eigen conclusies te trekken en je te richten op het seizoen 2024 en de race die voor je ligt."