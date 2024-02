Red Bull en Verstappen testen vandaag RB20 in Silverstone

Het team van Red Bull Racing trekt later deze week het doek van hun nieuwe wagen. Ze zijn hiermee het laatste team dat deze belangrijke stap zet. De RB20 lijkt echter allang klaar te zijn, maar de wereld moet nog eventjes wachten voordat ze de auto te zien krijgen. Red Bull zit ondertussen niet stil.

Op donderdag 15 februari trekken Max Verstappen en Sergio Perez het doek van hun nieuwe RB20. Amper een week later krijgen ze voor het eerst de kans om met de auto te gaan rijden tijdens de wintertest in Bahrein. Het is aannemelijk dat Verstappen en Perez voor die tijd al meters hebben gemaakt met de RB20. Red Bull is inmiddels gespot op het circuit van Silverstone. Op sociale media is te zien hoe er een Red Bull-bolide in de pitlane staat, al is het niet zeker of dit de RB20 is. Mogelijk voert Red Bull al een shakedown uit, de teams van Aston Martin en Haas deden dat deze week ook op Silverstone.