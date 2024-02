'Ecclestone adviseert Horner terug te treden'

Het onafhankelijke onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog altijd niet afgerond. Het is dan ook niet de verwachting dat Horner later deze week aanwezig zal zijn bij de Red Bull-launch. Bernie Ecclestone zou hem nu hebben aangeraden om af te treden.

Red Bull bevestigde vorige week dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar Horner vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het nieuws kwam naar buiten via De Telegraaf en F1-Insider, maar het bleef onduidelijk waar de zaak precies over ging. Afgelopen vrijdag sprak Horner urenlang met de door het Red Bull-concern ingehuurde externe advocaat. Wat dit betekent voor zijn toekomst, is nog zeer onduidelijk.

Ecclestone

Volgens F1-Insider heeft Horner de situatie ook besproken met voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De Brit is een goede vriend en vertrouweling van Horner. Volgens het Duitse medium heeft Ecclestone de Red Bull-teambaas het advies gegeven om terug te treden. Horner kan om die manier verdere schade aan zijn naam en zijn familie voorkomen. Het lijkt er echter niet op dat Horner naar dit advies heeft geluisterd.

Liberty Media

F1-Insider meldt daarnaast dat ook Formule 1-eigenaar Liberty Media de zaak goed in de gaten houdt. Volgens het medium hebben de Amerikaanse eigenaren Formule 1-CEO Stefano Domenicali de opdracht gegeven om contact op te nemen met Red Bull-kopstuk Mark Mateschitz. De boodschap van Liberty Media aan het adres van Red Bull is duidelijk, als de klachten over grensoverschrijdend gedrag waar blijken te zijn, dan is de positie van Horner niet te handhaven.